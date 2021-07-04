Казахстанец Андрей Голубев сенсационно выступил на «Уимблдоне»

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с голландцем Робином Хасе одержали победу над именитым дуэтом Джейми Маррея и Бруно Соареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

«Во втором круге на травяной корт вышли седьмые сеянные, экс-перваяя ракетка мира в парном разряде Джейми Маррей (Великобритания) и экс-втораяя ракетка планеты Бруно Соарес (Бразилия). Им противостояли наш Андрей Голубев и Робин Хасе (Нидерланды). В этой игре победу одержал казахстанско-нидерландский дуэт со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:2», – сообщает пресс-служба ФТК.

Джейми и Бруно вместе выступают с 2016 года. За это время выиграли 10 турниров, в том числе, два «Больших шлема» - Australian Open и US Open. Но сегодня уступили. В первом сете Голубев/Хасе были ближе к победе, но несколько невынужденных ошибок привели к поражению на тай-брейке. Однако Андрей и Робин в восьмом гейме второго сета смогли реализовать нужный брейк-пойнт, а затем удержали свою подачу и сравняли счет по партиям. В решающем игровом отрезке Голубев/Хасе буквально «смяли» именитых соперников и обеспечили себе не только победу, но и выход в 1/8 финала.

За 1 час и 59 минут игрового времени Голубев/Хасе шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из семи.

В четвертом круге престижного турнира они встретятся с Симоне Болелли (Италия)/Максимо Гонсалес (Аргентина).