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Казахстанец Андрей Голубев неудачно стартовал на теннисном турнире во Флоренции

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Октября 2022, 20:29
Казахстанец Андрей Голубев неудачно стартовал на теннисном турнире во Флоренции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Андрей Голубев дебютировал на турнир парного разряда в итальянской Флоренции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с японским теннисистом Беном Маклахланом Голубев потерпел поражение от итальянского дуэта Лоренцо Сонего — Андреа Вавассори в двух сетах со счетом 5:7, 2:6. Матч продлился один час и 21 минуту.

Во время игры пара казахстанца и японца исполнила одну подачу навылет и совершила три двойные ошибки, а также выиграла шесть очков и один гейм подряд.

Эта встреча состоялась на стадии 1/8 финала.

Отметим, что итальянский турнир во Флоренции проходит в помещении на хардовом покрытии.


Фото: sports.kz


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