Казахстанец Андрей Голубев не смог выйти в четвертьфинал «Уимблдона»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Андрей Голубев потерпел поражение в 1/8 финала теннисного турнира «Уимблдон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дуэте с голландцем Робином Хасе он в трех сетах уступил итальянцу Симоне Болелли и аргентинцу Максимо Гонсалесу. Матч завершился со счетом 3:6, 3:6, 2:6.

За 1 час и 42 минуты Андрей и Робин совершили три подачи навылет, сделали одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из пяти.

Благодаря выходу в 1/8 финала «Уимблдона», наш теннисист в понедельник в обновленном рейтинге АТР поднимется на 37 строчку парного разряда.