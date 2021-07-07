20:17, 06 Июль 2021 | GMT +6
Казахстанец Андрей Голубев не смог выйти в четвертьфинал «Уимблдона»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Андрей Голубев потерпел поражение в 1/8 финала теннисного турнира «Уимблдон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В дуэте с голландцем Робином Хасе он в трех сетах уступил итальянцу Симоне Болелли и аргентинцу Максимо Гонсалесу. Матч завершился со счетом 3:6, 3:6, 2:6.
За 1 час и 42 минуты Андрей и Робин совершили три подачи навылет, сделали одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из пяти.
Благодаря выходу в 1/8 финала «Уимблдона», наш теннисист в понедельник в обновленном рейтинге АТР поднимется на 37 строчку парного разряда.