Казахстанец Амир Закиров победил в турнире по брейкдансу в Японии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наш соотечественник Амир Закиров стал победителем турнира по брейкдансу Breaking for Gold, который проходит в Японии. В борьбе за золотую награду казахстанский танцор обошел соперников из США и Страны восходящего солнца. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

Всего в соревновании приняли участие 180 сильнейших брейкдансеров из 48 стран мира: 99 парней и 81 девушка.

При этом, Амир смог пройти очень сложную турнирную сетку, одолев на пути к золотой награде 4-х кратного чемпиона мира Menno из Нидерландов и действующего чемпиона мира Phil Wizard из Канады. Также наш брейкдансер прошел японца Shigekix — финалиста прошлогоднего ЧМ.

«Это не первая и, уверен, что не последняя победа Амира на турнирах такого уровня. Поздравляю его и всех казахстанцев с этим успехом, а также желаю нашему чемпиону не сбавлять обороты и достойно представить Казахстан на ОИ-2024, где брейкданс будет одной из официальных дисциплин», - отметил министр.