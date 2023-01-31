Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанец Али Балоев проведет реванш с нокаутировавшим его спортсменом из РФ

31 Января 2023, 08:42
Казахстанец Али Балоев проведет реванш с нокаутировавшим его спортсменом из РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер первого тяжелого веса Али Балоев (12-1, 8 КО) проведет свой следующий поединок 18 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации BoxRec.com, соперником Балоева станет россиянин Курейш Сагов (8-2, 4 КО), которому боец из Казахстана проиграл техническим нокаутом в сентябре прошлого года в рамках турнира Hardcore Boxing в Москве. Ожидается, что рематч Балоева и Сагова состоится в Дубае (ОАЭ).

В лиге Hardcore Boxing Али Балоев провел три последних поединка – перед поражением Сагову казахстанец одержал две победы (техническим нокаутом и единогласным решением судей).



Фото: sports.kz

Новости по теме
Сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в обновленном мировом рейтинге
Касым-Жомарт Токаев отметил 73-летнего спортсмена из Карагандинской области
Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо
Теги:
Читайте также
Сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в обновленном мировом рейтинге
Касым-Жомарт Токаев отметил 73-летнего спортсмена из Карагандинской области
Женская команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала «золото» на этапе Кубка мира в Джакарте
Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо
«Барыс» сыграет против казанского «Ак Барса» в матче КХЛ
Казахстанский теннисист Евсеев проиграл в первом круге турнира в Германии
Рыбакину включили в число главных фаворитов следующего турнира в ОАЭ
22-летний непобежденный нокаутер попал в топ-10 лучших боксеров Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
3 345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане
4 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
5 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

Лента новостей