Казахстанец Али Ахмедов нокаутом победил американца в андеркарте Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden проходит вечер бокса Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В андеркарде выступил казахстанский боксер Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который сразился с американцем Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 9 КО). На кону стоял пояс чемпиона WBC International Silver в суперсреднем весе, который принадлежал Ахмедову. Двенадцатираундовый бой завершился досрочной победой Ахмедова — техническим нокаутом на 30 секунде поединка.

Таким образом, Али Ахмедов успешно защитил свой пояс — для него это была первая титульная защита — и одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере. 24-летний казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Эндрю Эрнандес же потерпел восьмое поражение в профи.