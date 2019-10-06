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04.10.2019 23:50
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04.10.2019 23:23
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Казахстанец Али Ахмедов нокаутом победил американца в андеркарте Головкина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden проходит вечер бокса Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В андеркарде выступил казахстанский боксер Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который сразился с американцем Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 9 КО). На кону стоял пояс чемпиона WBC International Silver в суперсреднем весе, который принадлежал Ахмедову. Двенадцатираундовый бой завершился досрочной победой Ахмедова — техническим нокаутом на 30 секунде поединка.
Таким образом, Али Ахмедов успешно защитил свой пояс — для него это была первая титульная защита — и одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере. 24-летний казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Эндрю Эрнандес же потерпел восьмое поражение в профи.
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