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Казахстанец Алексей Луценко выиграл однодневную велогонку в Испании
15 Февраля 2022 01:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Алексей Луценко, выступающий за команду Astana Qazaqstan Team, стал победителем однодневной испанской гонки «Классика Хаэн – Внутренний Рай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Луценко первым преодолел 188 километров по испанским дорогам, одержав уверенную победу.
Вторым на финише был бельгиец Тим Велленс из Lotto Soudal. Третье место осталось за Лоиком Влигеном, представляющий Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.
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