Казахстанец Алексей Луценко выиграл однодневную велогонку в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Алексей Луценко, выступающий за команду Astana Qazaqstan Team, стал победителем однодневной испанской гонки «Классика Хаэн – Внутренний Рай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Луценко первым преодолел 188 километров по испанским дорогам, одержав уверенную победу.

Вторым на финише был бельгиец Тим Велленс из Lotto Soudal. Третье место осталось за Лоиком Влигеном, представляющий Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.