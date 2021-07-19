Казахстанец Алексей Луценко стал седьмым на «Тур де Франс»

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Супермногодневка «Тур де Франс» завершилась 18 июля. Казахстанский велогонщик Алексей Луценко занял седьмое место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Последний, 21-й этап,серьезных изменений в распределение мест в генеральной классификации не внес. Участникам предстояло преодолеть 108,4 километра с финишем в Париже.

Первым на этапе стал Вут Ван Арт (Jumbo - Visma). Вторым финишировал Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix). Третье место осталось за Марком Кэвендишем (Deceuninck-QuickStep).

В генеральной классификации победу одержал Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Казахстанец Алексей Луценко стал седьмым, став первым казахстанским гонщиком за последние 16 лет, кто смог войти в десятку лучших «Тур де Франс».

Добавим, что Луценко выступит на Олимпиаде-2020.