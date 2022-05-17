17 Мая 2022 22:11

Казахстанец Александр Недовесов вышел в 1/4 финала теннисного турнира во Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в 1/4 финала турнира в Лионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Ряд казахстанцев, будущих участников Открытого чемпионата Франции, проходят подготовку к основной его сетке на менее значимых турнирах. Будущий участник парного разряда Александр Недовесов с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши прошел стартовый раунд турнира серии ATP 250 OPEN PARC AUVERGNE-RHONE-ALPES LYON во Франции.

Казахстанско-пакистанская пара победила французов Юго Бланше и Альбано Оливетти на тай-брейках – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) за 1 час и 45 минут. В четвертьфинале Недовесова и Куреши 19 мая ждет встреча с третьей парой соревнования бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном.