Казахстанец Александр Недовесов проиграл на старте турнира во Флоренции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Александр Недовесов сыграл первый матч в парном разряде хардового турнира в помещении во Флоренции (Италия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с австрийским теннисистом Филиппом Освальдом Недовесов потерпел поражение в двух сетах со счетом 3:6, 3:6. Встреча продлилась всего один час и шесть минут.

По ходу матча пара Недовесова и Освальда исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Также казахстанский и австрийский теннисисты выиграли шесть очков и один гейм подряд во время встречи.

Эта встреча проходила на стадии 1/8 финала турнира в Италии.

Фото: sports.kz