Казахстанец Александр Недовесов покинул Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреши провел матч второго круга парного турнира Открытого чемпионата Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Их соперниками на корте стали южнокореец Сун-ву Квон и представитель США Маркос Хирон. Первый сет уверенно остался за Недовесовым и Куреши — 6:1. Во второй партии Квон и Хирон оказались сильнее — 6:3. Исход третьего сета решился на тай-брейке, верх в нем взяли Сун-ву и Маркос со счетом 10:7.

В следующем раунде им будет противостоять британско-нидерландский дуэт Нил Скупски/Уэйсли Коольхоф.

Стоит отметить, что у Казахстана на Открытом чемпионате Австралии осталось ещё два представителя: Анна Данилина (пара) и Андрей Голубев (микст). В одиночных сетках отечественные спортсмены завершили свои выступления.

Ранее сообщалось, что Александр Недовесов обыграл чемпиона «Ролан Гаррос»



