28 Мая 2022 07:36

Казахстанец Александр Бублик вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана продолжает успешное выступление в парном разряде Открытого чемпионата Франции. Вместе с Танаси Коккинакис из Австралии Бублик во втором круге одержал победу во встрече против венгерско-американского дуэта Мартона Фучовича и Фрэнсиса Тиафо – 6:4, 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Сегодня не ранее 18:00 по времени Нур-Султана Александру и Танаси за выход в четвертьфинал предстоит сразиться с хорватом Иваном Додигом и американцем Остином Крайчеком.

Лидер женской сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Маей во втором раунде уступила Чань Юнцзянь (Китайский Тайпей)/Саманте Стосур (Австралия) со счетом 2:6, 3:6. Чань и Саманта являются одними из самых титулованных участниц нынешнего Ролан Гаррос. На двоих они в общей сложности выиграли 12 турниров Большого шлема в одиночном, парном разряде и в миксте.

Здесь же в Париже, но уже на юниорском Шлеме, Аружан Сагандыкова не смогла пройти в основную сетку. В финале квалификации казахстанка уступила японке Хаю Киносите – 3:6, 0:6

Ранее сообщалось, что в турнире смешанных пар в первой игре Александр Бублик в паре с российской теннисисткой Нателой Дзаламидзе сыграл против австралийско-бельгийского дуэта Сторм Сандерс — Сандер Жилле и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 3:6.



