29 Июня 2022 22:32

Казахстанец Александр Бублик сыграет в третьем круге Уимблдона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Занимающий 38-ю строчку в мировом рейтинге, казахстанец Александр Бублик вышел в третий раунд Открытого чемпионата Великобритании, обыграв 64-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича со счетом 7:6 (9:7), 6:2, 7:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За 2 часа с небольшим наш теннисист выполнил 17 эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал три брейка из шести.

Друг против друга Бублик и Лайович до этого играли лишь раз – на Australian Open-2021, и тогда победу в четырех сетах одержал серб – 6:4, 7:6(4), 4:6, 6:3. Теперь Александр взял уверенный реванш.

В третьем круге турнира казахстанец сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Еще один представитель нашей страны Андрей Голубев не смог преодолеть здесь же в Лондоне первый раунд турнира в парном разряде.

Андрей в дуэте с украинцем Денисом Молчановым уступил испанцу Педро Мартинесу и австралийцу Джону Патрику Смиту со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 4:6.

