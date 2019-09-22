Казахстанец Адилов стал первым на турнире по маунтинбайку в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два казахстанца вошли в тройку лучших по итогам турнира Hakkari Cup по маунтинбайку в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Так, Шакир Адилов сумел на международном старте финишировать с первым результатом. Второе место занял другой казахстанец - Кирилл Казанцев. Замкнул тройку лучших японец Токи Савада.

Денис Сергиенко, который также представлял нашу команду, стал восьмым. Добавим, что в конце августа Казанцев стал первым на этапе Кубка Азии.