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Казахстанец Адилов стал первым на турнире по маунтинбайку в Турции
22 Сентября 2019 19:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два казахстанца вошли в тройку лучших по итогам турнира Hakkari Cup по маунтинбайку в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Так, Шакир Адилов сумел на международном старте финишировать с первым результатом. Второе место занял другой казахстанец - Кирилл Казанцев. Замкнул тройку лучших японец Токи Савада.
Денис Сергиенко, который также представлял нашу команду, стал восьмым. Добавим, что в конце августа Казанцев стал первым на этапе Кубка Азии.
Ключевые слова: Спорт,
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