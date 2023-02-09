Казахстанец Адиль Кадырбеков скончался под завалами в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ранее спасатели извлекли из под-завалов в Турции тело одного из казахстанцев. Как позже сообщили в МИД РК, им оказался Адиль Кадырбеков, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня утром 9 февраля поисково-спасательные работы продолжились и в ходе них были обнаружены тела гражданина Турции, которого родные опознали как Кубилая Кескина, и гражданина РК Кадырбекова Адиля. МИД окажет максимальное содействие в доставке тела погибшего на родину», - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Наши спасатели совместно с турецкими коллегами продолжают искать Мирболата Курмашева.
Сегодня стало известно, что завалы, где предположительно находятся два казахстанца, начали разбирать на месте разрушительного землетрясения.
Сегодня 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана были эвакуировали из Газиантепа казахстанским спецбортом.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции превысило 14 тысяч.