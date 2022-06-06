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    21:03, 05 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанец Абильхан Аманкул  удачно дебютировал на профи-ринге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абильхан Аманкул (1-0, 1 КО) удачно дебютировал на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    24-летний казахстанец выступил на вечере бокса в Миннеаполисе (США, штат Миннесота), где сразился с американцем Девонте Макдональдом (1-1, 1 КО). Бой был рассчитан на четыре раунда, но Аманкул успел добиться досрочной победы: он выиграл техническим нокаутом в третьем раунде. Сайт Boxrec.com уже включил казахстанского боксера в свой рейтинг: в среднем весе он занимает 902-е место.

    В любителях Абильхан Аманкул был серебряным призером чемпионата мира (2017 год) и Летних Азиатских игр (2018 год) и бронзовым призером чемпионата Азии (2017 год). Также он трижды выигрывал чемпионат Казахстана (2016, 2018, 2020 годы).


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