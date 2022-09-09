РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанцы ждут региональной экономической независимости – эксперт

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поручения Президента РК из ежегодного Послания народу страны помогут сместить монополизацию капитала и чрезмерную концентрацию людей в Нур-Султане. Таким мнением поделился экономический обозреватель Ануар Нуртазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще не завершена важнейшая работа по внедрению «бюджетных правил» с закреплением предельных нормативов и справедливому распределению средств среди регионов, с исключением города Нур-Султана. В результате особого внимания к столице образовалась чрезмерная концентрация людей и монополизация капитала. Полностью поддерживая и доверяя Президенту, казахстанцы ждут региональной экономической независимости», - пояснил эксперт.

    В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что зарекомендовавший себя проект «Бюджет народного участия» следует масштабировать на города районного значения и села. При этом с вовлечением общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ. Работу по передаче в регионы налоговых поступлений нужно продолжить.

    Также Глава государства подчеркнул необходимость существенно расширить полномочия местных исполнительных органов через оптимизацию вертикали центральных ведомств. Это позволит приблизить решение насущных вопросов к регионам, к людям. Предстоит заняться обустройством жилых домов и инфраструктурой городов. Их внешний вид и функционирование внутренней инфраструктуры не отвечают ожиданиям граждан.

    По словам А.Нуртазина, решающие шаги в государственном строительстве – дебюрократизация жизни общества и экономики в виде «управления результатами» и «принципа одного окна» – в свою очередь базируются на абсолютной логике Конституции.



    Теги:
    Регионы Казахстана Экономика Послание Президента РК-2022 Мнения Послание Президента РК
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!