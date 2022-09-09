Казахстанцы ждут региональной экономической независимости – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поручения Президента РК из ежегодного Послания народу страны помогут сместить монополизацию капитала и чрезмерную концентрацию людей в Нур-Султане. Таким мнением поделился экономический обозреватель Ануар Нуртазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще не завершена важнейшая работа по внедрению «бюджетных правил» с закреплением предельных нормативов и справедливому распределению средств среди регионов, с исключением города Нур-Султана. В результате особого внимания к столице образовалась чрезмерная концентрация людей и монополизация капитала. Полностью поддерживая и доверяя Президенту, казахстанцы ждут региональной экономической независимости», - пояснил эксперт.

В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что зарекомендовавший себя проект «Бюджет народного участия» следует масштабировать на города районного значения и села. При этом с вовлечением общественности должны формироваться не менее 10% расходов на ЖКХ. Работу по передаче в регионы налоговых поступлений нужно продолжить.

Также Глава государства подчеркнул необходимость существенно расширить полномочия местных исполнительных органов через оптимизацию вертикали центральных ведомств. Это позволит приблизить решение насущных вопросов к регионам, к людям. Предстоит заняться обустройством жилых домов и инфраструктурой городов. Их внешний вид и функционирование внутренней инфраструктуры не отвечают ожиданиям граждан.

По словам А.Нуртазина, решающие шаги в государственном строительстве – дебюрократизация жизни общества и экономики в виде «управления результатами» и «принципа одного окна» – в свою очередь базируются на абсолютной логике Конституции.



