Казахстанцы жалуются на недостачу средств на пенсионных счетах – пояснение ЕНПФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы уменьшение средств на пенсионных счетах. Пользователи Сети об этом сообщают в своих публикациях. В пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда пояснили, что меняется инвестиционный доход, соответственно, это нормальная рыночная ситуация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально в прошлом месяце проверяла накопления, сделала скрин, в этом месяце, учитывая, что с работы были пенсионные отчисления, не хватает 50 000 тенге с накопленной суммы прошлого месяца. ЕНПФ говорят, что накопления зависят от инвестиционного дохода. Меня удивляет, как это отражается на уже накопленных отчислениях? При таком раскладе никогда не достигнуть заветного порога достаточности», - пишет пользователь Facebook Асем Асем в сообществе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться».

В пресс-службе ЕНПФ объяснили, что меняется инвестиционный доход, соответственно, это нормальная рыночная ситуация.

«Пенсионные накопления вкладчиков и получателей ЕНПФ состоят из поступающих на индивидуальный пенсионный счет взносов и начисляемого инвестиционного дохода. Таким образом, инвестиционный доход с момента поступления на ИПС становится частью пенсионных накоплений, которые можно получить в виде ежемесячных выплат при наступлении пенсионного возраста, при переезде за рубеж, по наследству. С целью получения инвестиционного дохода пенсионные накопления казахстанцев размещаются управляющими пенсионными активами (Национальным Банком Республики Казахстан и управляющими инвестиционным портфелем (УИП)) в нашей стране и за рубежом в разные финансовые инструменты в различных секторах экономики в местной и иностранной валютах», - пояснили в ЕНПФ.

Инвестиционный доход состоит из вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходов в виде рыночной и валютной переоценки финансовых инструментов, доходов по активам, находящимся во внешнем управлении и т.д. Изменение рыночной стоимости этих инструментов, а также волатильность курсов иностранных валют влияет на размер инвестиционного дохода.

«Пример такой ситуации можно наблюдать в этом году, когда вкладчики видят в выписках изменения инвестиционной составляющей своих накоплений. Отметим, что в результате продолжительного укрепления тенге по отношению к доллару возникла отрицательная курсовая разница. С начала текущего года наблюдается планомерное снижение курса доллара по отношению к тенге, который составил на 1 января этого года 462,65 тенге, на 1 февраля – 460,51 тенге и по состоянию на 6 марта (дата последней переоценки портфеля ФИ ПА Фонда) - 431,08 тенге (минимальное значение за последние 12 месяцев). Так произошло укрепление тенге в феврале – порядка 3,2%, а в первой декаде марта - еще около 2%. Таким образом, краткосрочные изменения инвестиционного дохода в основном обусловлены возникновением отрицательной курсовой разницы вследствие переоценки валютной доли, находящейся в инвестиционном портфеле пенсионных активов, которая на 1 марта 2023 года составляет порядка 30% от общего объема АО «ЕНПФ», а также продиктованы изменением рыночной стоимости финансовых инструментов», - прокомментировали в Едином накопительном пенсионном фонде.

Динамика тенге в краткосрочной перспективе зависит от различных внешних и внутренних факторов. Геополитическая ситуация оказывает прямое воздействие на курс тенге, так как глобальные события отражаются на обменных курсах. Однако, как отметили в ЕНПФ, диверсификация (расширение ассортимента и переориентация рынков сбыта) инвестиционного портфеля, когда доход по одним инструментам перекрывает временные убытки по другим, обеспечивает сохранность и устойчивую доходность пенсионных сбережений. Необходимо отметить, что по результатам инвестиционной деятельности доход, заработанный управляющими с начала года, по состоянию на 1 марта составил 210,5 млрд тенге.

«Кроме того, напоминаем, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции, и объективный анализ размера инвестиционного дохода целесообразно делать за период не менее одного года. Результаты краткосрочных периодов не являются показательными, так как зависят от постоянных текущих изменений рыночной конъюнктуры. Инвестиционная доходность с года основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 марта 2023 года нарастающим итогом составила 740,12 % при инфляции за весь период 695,96 %.

Таким образом, накопленный инвестиционный доход в долгосрочном периоде значительно превышает инфляцию», - пояснили в ЕНПФ.

В пресс-службе фонда добавили, что система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: имеется возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении в режиме 24/7. Переоценка пенсионных активов производится еженедельно и в последний день каждого месяца.