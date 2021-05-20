Казахстанцы завоевали «золото» турнира по стендовой стрельбе в Италии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов стали чемпионами престижного международного турнира по стендовой стрельбе в Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Спортсмены в упорной борьбе в финале упражнения trap-mix обыграли представителей итальянкой команды Симона Амбросио и Грету Люппи.

Бронзовую медаль завоевали представители Италии Эрминио Фраска и Эрика Сесса.

Турнир проходит с 14 по 24 мая.

Ранее Амалия Кудрявцева завоевала бронзовую медаль в упражнении skeet среди юниорок.