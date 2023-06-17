Казахстанцы завоевали «золото» чемпионата Азии и Океании по самбо

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские самбисты Маргарита Бажаева, Жандос Бейсенбаев и Канат Сагындык стали победителями чемпионата Азии и Океании, который прошел в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 22 стран.

Первое место в общекомандном зачете заняли хозяева чемпионата – сборная Казахстана, завоевав 60 медалей (29 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых). Вторыми стали спортсмены из Узбекистана с 41 медалью. И на третьем месте команда Монголии, получившая 30 наград.

Во взрослом Кубке Азии в Бишкеке удачно дебютировали наши молодые дзюдоисты. Дастан Жумажанов стал победителем первенства. Ержанат Уали завоевал серебряную медаль, а Алима Жумагалиева и Алдияр Каргулов удостоились бронзовых наград.

Открытый Кубок Азии в Бишкеке проходил впервые. В нем 285 спортсменов из девяти стран боролись за очки, которые могут обеспечить участие в Олимпийских играх в Париже.