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Казахстанцы завоевали «золото» ЧА-2019 по стендовой стрельбе

30 Сентября 2019 14:14
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Казахстанцы завоевали «золото» ЧА-2019 по стендовой стрельбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители команды Казахстана по стендовой стрельбе завоевали «золото» на чемпионате Азии в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Виктору Хасянову и Марии Дмитриенко не было равных в командном зачете дисциплины «трап-микс».

Второе место завоевали представители команды Ливана Рэй Бассил и Алан Мусса.

Замкнули тройку лидеров представители Китая, в составе из Юнгзи Лиу и Хайченг Ю.

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Ключевые слова: Спорт,
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