Казахстанцы завоевали «золото» ЧА-2019 по стендовой стрельбе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители команды Казахстана по стендовой стрельбе завоевали «золото» на чемпионате Азии в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Виктору Хасянову и Марии Дмитриенко не было равных в командном зачете дисциплины «трап-микс».

Второе место завоевали представители команды Ливана Рэй Бассил и Алан Мусса.

Замкнули тройку лидеров представители Китая, в составе из Юнгзи Лиу и Хайченг Ю.