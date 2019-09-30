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Казахстанцы завоевали «золото» ЧА-2019 по стендовой стрельбе
30 Сентября 2019 14:14
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители команды Казахстана по стендовой стрельбе завоевали «золото» на чемпионате Азии в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Виктору Хасянову и Марии Дмитриенко не было равных в командном зачете дисциплины «трап-микс».
Второе место завоевали представители команды Ливана Рэй Бассил и Алан Мусса.
Замкнули тройку лидеров представители Китая, в составе из Юнгзи Лиу и Хайченг Ю.
Ключевые слова: Спорт,
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