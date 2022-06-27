27 Июня 2022 21:03

Казахстанцы завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по таеквондо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Азии по таеквондо в южнокорейском Чхунчхоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В последний день турнира казахстанцы завоевали три бронзы.

В весе 63 кг Адилет Базарбаев в первом поединке без труда одолел вьетнамского таеквондиста со счетом 2:0. Во втором круге его соперником был спортсмен из Афганистана, поединок завершился в пользу Базарбаева. Результат – 2:0. В полуфинале он уступил китайцу – 0:2.

В весе 80 кг Нурлан Мырзабаев одолел представителя Ливана со счетом 2:0, тем самым получив возможность выйти в полуфинал. Однако в этом туре Мырзабаев не смог одолеть узбекистанского таеквондиста. Счет – 1:2.

В весовой категории 67 кг Нурай Хусайнова начала турнир с четвертьфинального боя и оказалась сильнее филиппинки – 2:1. В полуфинале проиграла китаянке со счетом 0:2.

Таким образом, в копилке отечественных таеквондистов 8 медалей.

Ранее Рита Бакишева (46 кг), Жасурбек Исраилов (58 кг), Ботагоз Капанова (49 кг) и Смайыл Дуйсебай (87 кг) стали бронзовыми призерами, Джансель Дениз (74 кг) завоевала серебряную медаль.