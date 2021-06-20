17:04, 20 Июнь 2021 | GMT +6
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по греко-римской борьбе в Турции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжается международный турнир по греко-римской борьбе. Казахстанские «классики» отметились медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
На третью ступень пьедестала поднялись Мейрамбек Айнагулов и Айдос Султангали. Они завоевали «бронзу» в категории до 60 килограммов.
Айнагулов в схватке за третье место оказался сильнее местного борца, а Султангали выиграл у иранского спортсмена.
Демеу Жадраев завоевал «серебро» турнира. В финале весовой категории до 77 килограммов он встретился с борцом из Турции. Схватка завершилась со счетом 3:3.
Однако последнее результативное действие было за соперником, который и стал победителем.