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    17:04, 20 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали три медали на турнире по греко-римской борьбе в Турции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжается международный турнир по греко-римской борьбе. Казахстанские «классики» отметились медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    На третью ступень пьедестала поднялись Мейрамбек Айнагулов и Айдос Султангали. Они завоевали «бронзу» в категории до 60 килограммов.

    Айнагулов в схватке за третье место оказался сильнее местного борца, а Султангали выиграл у иранского спортсмена.

    Демеу Жадраев завоевал «серебро» турнира. В финале весовой категории до 77 килограммов он встретился с борцом из Турции. Схватка завершилась со счетом 3:3.

    Однако последнее результативное действие было за соперником, который и стал победителем.


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