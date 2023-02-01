Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо

1 Февраля 2023, 15:00
Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены завоевали два «золото» и одну «бронзу» на мировой серии Гран-при по парадзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта Республики Казахстан.

Серебряный призер Паралимпийских игр Токио-2020 казахстанец Ануар Сариев завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг (J2), победив грузинского борца в финальной схватке.

Второе «золото» стране принес Олжас Оразалыулы в весовой категории до 73 кг (J2). В финальной схватке он победил известного французского борца Пети Натхана иппоном.

В весовой категории (J2) +90 кг бронзовым призером Гран-при стал Ерлан Конкиев.

Мировая серия Гран-при по парадзюдо прошла с 30 по 31 января в городе Алмада (Португалия). В соревнованиях приняли участие порядка 90 спортсменов из 22 стран мира.


Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК


Новости по теме
Гранд-финал Tartyl Fest пройдет в Астане 18 февраля
Международная федерация баскетбола планирует открыть представительство в РК
Теннисист Тимофей Скатов дебютирует в составе сборной РК
Теги:
Читайте также
ХК «Барыс» проиграл третий подряд матч и закрепился на дне конференции КХЛ
Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
Велокоманда «Астана» одержала первую победу в новом сезоне
Гранд-финал Tartyl Fest пройдет в Астане 18 февраля
Международная федерация баскетбола планирует открыть представительство в РК
«Барыс» проведет гостевой матч КХЛ с московским «Динамо»
Теннисист Тимофей Скатов дебютирует в составе сборной РК
Конезавод «Қазақ Тұлпары» будет финансироваться из бюджета Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
3 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
4 Первые авто легализовали в Экибастузе
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

Лента новостей