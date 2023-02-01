Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены завоевали два «золото» и одну «бронзу» на мировой серии Гран-при по парадзюдо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта Республики Казахстан.

Серебряный призер Паралимпийских игр Токио-2020 казахстанец Ануар Сариев завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг (J2), победив грузинского борца в финальной схватке.

Второе «золото» стране принес Олжас Оразалыулы в весовой категории до 73 кг (J2). В финальной схватке он победил известного французского борца Пети Натхана иппоном.

В весовой категории (J2) +90 кг бронзовым призером Гран-при стал Ерлан Конкиев.

Мировая серия Гран-при по парадзюдо прошла с 30 по 31 января в городе Алмада (Португалия). В соревнованиях приняли участие порядка 90 спортсменов из 22 стран мира.

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК