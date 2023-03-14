Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 11 по 12 марта в Загребе (Хорватия) прошел Кубок Европы по дзюдо среди юношей. На турнире команда Казахстана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, заняв пятое место в медальной таблице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На татами в Загребе соревновались более 800 юных дзюдоистов из 35 стран мира.

Из Казахстана победителями соревнований стали Ерхан Мурат (50 кг) и Сабина Юлдашева (48 кг), а Оралбек Байзак (55 кг) стал серебряным призером турнира. По «бронзе» завоевали Нурсултан Ыскаков (60 кг), Едиль Ерболулы (60 кг) и Досбол Балгабай (81 кг).