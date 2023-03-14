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    19:07, 13 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо

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    Фото: facebook.com/rscatyrau
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 11 по 12 марта в Загребе (Хорватия) прошел Кубок Европы по дзюдо среди юношей. На турнире команда Казахстана завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, заняв пятое место в медальной таблице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На татами в Загребе соревновались более 800 юных дзюдоистов из 35 стран мира.

    Из Казахстана победителями соревнований стали Ерхан Мурат (50 кг) и Сабина Юлдашева (48 кг), а Оралбек Байзак (55 кг) стал серебряным призером турнира. По «бронзе» завоевали Нурсултан Ыскаков (60 кг), Едиль Ерболулы (60 кг) и Досбол Балгабай (81 кг).


    Теги:
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