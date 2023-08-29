Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Азии по велоспорту на треке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юниорская команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась шестью медалями на Кубке Азии в Супханбури (Таиланд). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.



Среди юниорок Таисия Титова выиграла в гонке омниум, в этой же дисциплине Алина Алесенко стала третьей. Диана Косолапова добыла «серебро» в кейрине, в командном спринте Диана Косолапова, Таисия Титова и Алина Алесенко поднялись на вторую ступень подиума.

У юниоров бронзой в омниуме отметился Ердаулет Егизбай. Заманбек Кылышбеков, Максим Котляр и Данияр Шаяхметов завоевали «серебро» в командном спринте.