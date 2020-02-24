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Казахстанцы завоевали «серебро» соревнований Qatar Open по стендовой стрельбе

24 Февраля 2020 11:47
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Казахстанцы завоевали «серебро» соревнований Qatar Open по стендовой стрельбе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе (Катар) продолжается международный турнир по стендовой стрельбе Qatar Open in Shutgan. По итогам очередного соревновательного дня в активе Казахстана еще одна медаль соревнований, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«Серебро» для Казахстана завоевали Анастасия Молчанова и Александр Ещенко в упражнении «Cкит» (круглый стенд/Микс).

Первое место по итогам соревнований завоевал международный дуэт из Франциска Кроветто (Чили) и Николас Пачеко (Перу).

Бронзовые награды завоевали Эмин и Нурлана Джафаровы из Азербайджана.


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Ключевые слова: Спорт,
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