Казахстанцы завоевали «серебро» на чемпионате четырех континентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Калгари (Канада) продолжается чемпионат четырех континентов по конькобежному спорту. Казахстанские атлеты принесли еще одну медаль в актив команды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Так, мужская команда Казахстана смогла завоевать «серебро» в финальном забеге командной гонки преследования. В составе команды выступили: Виталий Щиголев, Дмитрий Гаврилов, Бакдаулет Сагатов. Казахстанцы показали результат 3:51.593.

На первом мете расположилась команда Канады (3:37.219). Бронзовые награды завоевала команда Южной Кореи (3:54.371).