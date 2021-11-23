Казахстанцы завоевали призовые места на чемпионате мира по кекушинкай карате

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В польском Кракове прошел чемпионат мира по кекушинкай карате, участие в котором приняли 32 страны, включая Казахстан. Сборная нашей страны, в составе которой были мангистауские спортсмены, завоевала восемь медалей, шесть из которых команде принесли мангистауские спортсмены. Об этом сообщил Мухтар Джулдасов, президент федерации каратэ-до кекушинкай Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Чемпионат мира среди юниоров, мужчин и женщин проходил в Польше 19 и 20 ноября. Сборную Казахстана представляли 27 спортсменов из Нур-Султана, Тараза, Атырау и Мангистауской области (Актау, Жанаозен и Курык).

В чемпионате мира приняли участие 32 страны, которые были представлены 684 участниками.

«Чемпионат прошел на высоком техническом уровне. Бои были очень сложные, большое сопротивление со стороны многих стран. Сильные команды были из нескольких стран Европы, Ирана, Украины и России», - рассказали в федерации.

По итогам Чемпионата мира сборная Казахстана завоевала восемь медалей, в том числе три первых места, два вторых и три третьих места.

Первые места завоевали: Аян Маратов из Актау, который выступал в весовой категории свыше 75 кг и возрастной группе – 14-15 лет, Аманкан Кыдыржан из Жанаозена, выступавший в весовой категории 60 кг и возрастной группе – 16-17 лет и Антон Зиморев из Нур-Султана, который соревновался в весовой категории 75 кг и в возрастной группе – 18-21 год.

Второе место Казахстану принесли Аружан Аишиова из Актау, выступавшая в весовой категории свыше 65 кг и возрастной группе – 16-17 лет и Султан Саумбаев также из Актау, который выступал в весовой категории 65 кг и возрастной группе – 14-15 лет.

Третье место на чемпионате взяли также два мангистауских спортсмена: Гульназ Изтанатова, выступившая в весовой категории 60 кг и возрастной группе 14-15 лет, а также Берекет Нурбаев, выступавший в весовой категории до 75 кг и возрастной группе «мужчины». Еще одно третье место команде страны принес спортсмен из Атырау.

«Выражаем слова благодарности областному управлению спорта за помощь в поездке на чемпионат мира, а также школе высшего спортивного мастерства по неолимпийским видам спорта г. Актау», - отметили в федерации.







