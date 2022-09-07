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    23:00, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали медали на ЧМ по шашкам

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    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - В Болгарии прошел чемпионат мира по шашкам. В номинации рапид до 9 лет чемпионкой мира стала казахстанка Алтынай Саматова, «серебро» среди юношей до 14 лет завоевал Айбек Есенгалиев, «бронзу» в возрасте до 20 лет завоевал Есбол Еренгайып, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

    В блице чемпионкой мира в возрасте до 27 лет стала Алтынай Джумагальдиева, Алтынай Саматова также завоевала «золото» и в блице, Тогжан Тажибекова в возрасте до 17 лет завоевала «серебро».

    В классике Алтынай Саматова также завоевала «золото», став абсолютной чемпионкой в своем возрасте, Тогжан Тажибекова взяла «золото» в возрасте до 17 лет, Айбек Есенгалиев – «бронзу» в возрасте до 14 лет.

    Во время чемпионата мира среди молодежи параллельно проходил командный чемпионат мира среди мужчин и женщин. Алтынай Джумагальдиева и Тогжан Тажибекова стали бронзовыми призерами в двух номинациях: блиц и классика.




    Фото: prosports.kz

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