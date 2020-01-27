+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -6 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанцы завоевали две медали на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу

27 Января 2020 03:00
Поделиться:
Казахстанцы завоевали две медали на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фон-Роме (Франция) завершился этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В заключительный день Казахстану удалось завоевать медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Новости по теме
Фристайлистка Юлия Галышева стала второй на этапе Кубка мира в Канаде
Казахстанка Анастасия Городко завоевала «золото» на этапе Кубка Европы в Фон-Роме Кубок Европы по фристайл-могулу: Анастасия Городко в четвертый раз поднялась на подиум Анастасия Городко завоевала второе «золото» на этапе Кубка Европы в параллельном могуле

Во второй раз за этап на первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко. Как и день назад, она стала первой.

Второе место заняла француженка Фантин Дегрут. Бронзовую медаль завоевала Жанеке Бергхуис (Нидерланды).

Казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат. У мужчин на третью ступень пьедестала смог подняться казахстанец Антон Бондарев. Он уступил только шведу Расмусу Стегфельдту (первое место) и россиянину Михаилу Алейникову (второе место). Оле Цинн стал 12-м, Федор Бугаков - 16-м, Максим Емельянов - 18-м, Роман Олегулы - 20-м, Иван Михалев - 30-м, Дмитрий Шварев - 33-м.
Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив