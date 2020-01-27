Казахстанцы завоевали две медали на этапе Кубка Европы по фристайл-могулу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фон-Роме (Франция) завершился этап Кубка Европы по фристайл-могулу. В заключительный день Казахстану удалось завоевать медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Во второй раз за этап на первую ступень пьедестала поднялась Анастасия Городко. Как и день назад, она стала первой.

Второе место заняла француженка Фантин Дегрут. Бронзовую медаль завоевала Жанеке Бергхуис (Нидерланды).

Казахстанка Олеся Граур показала седьмой результат. У мужчин на третью ступень пьедестала смог подняться казахстанец Антон Бондарев. Он уступил только шведу Расмусу Стегфельдту (первое место) и россиянину Михаилу Алейникову (второе место). Оле Цинн стал 12-м, Федор Бугаков - 16-м, Максим Емельянов - 18-м, Роман Олегулы - 20-м, Иван Михалев - 30-м, Дмитрий Шварев - 33-м.