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    10:58, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали две «бронзы» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Казани продолжается третий этап кубка Мира FINA World SERIES по артистическому плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По итогам соревнований в групповой произвольной программе «бронзу» турнира завоевала команда Казахстана с результатом 81.9000 балл. Первое место досталось команде России — 93.4667, набрав чуть меньшее количество баллов, на второй позиции расположились спортсмены из Японии. Их результат составил 93.1667 балла.

    Также в произвольной программе микст-дуэтов бронзовые медали турнира завоевала пара из Казахстана — Жаклин Якимова и Эдуард Ким.

    На первом месте по итогам соревнований расположился дуэт из России. «Серебро» турнира завоевала пара из Испании.


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