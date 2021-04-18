Казахстанцы завоевали две «бронзы» на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Казани продолжается третий этап кубка Мира FINA World SERIES по артистическому плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам соревнований в групповой произвольной программе «бронзу» турнира завоевала команда Казахстана с результатом 81.9000 балл. Первое место досталось команде России — 93.4667, набрав чуть меньшее количество баллов, на второй позиции расположились спортсмены из Японии. Их результат составил 93.1667 балла.

Также в произвольной программе микст-дуэтов бронзовые медали турнира завоевала пара из Казахстана — Жаклин Якимова и Эдуард Ким.

На первом месте по итогам соревнований расположился дуэт из России. «Серебро» турнира завоевала пара из Испании.