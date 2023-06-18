19:00, 17 Июнь 2023 | GMT +6
Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо отметилась двумя наградами во второй день турнира серии Grand Slam в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Обе бронзовые награды были завоеваны в весе до 73 килограммов.
Данияр Шамшаев оказался сильнее соотечественника Жансая Смагулова.
Аскар Наркулов выиграл у Георгия Терашвили (Грузия).
Ранее сообщалось, что три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане.
Напомним, в активе команды Казахстана было две медали. В первый день Магжан Шамшадин выиграл «золото», а Гусман Кыргызбаев – «серебро».