Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо отметилась двумя наградами во второй день турнира серии Grand Slam в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Обе бронзовые награды были завоеваны в весе до 73 килограммов.

Данияр Шамшаев оказался сильнее соотечественника Жансая Смагулова.

Аскар Наркулов выиграл у Георгия Терашвили (Грузия).

Ранее сообщалось, что три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане.

Напомним, в активе команды Казахстана было две медали. В первый день Магжан Шамшадин выиграл «золото», а Гусман Кыргызбаев – «серебро».