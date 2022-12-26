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Казахстанцы завоевали четыре медали на Кубке Азии по стрельбе из лука

26 Декабря 2022, 16:24
Казахстанцы завоевали четыре медали на Кубке Азии по стрельбе из лука

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шардже (ОАЭ) прошли состязания третьего этапа Кубка Азии по стрельбе из лука, с участием 16-ти представителей сборной Казахстана. В итоге наши стрелки завоевали четыре медали в личном и командных первенствах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации стрельбы из лука.

В личном первенстве на высшую ступень пьедестала почета поднялся Ильфат Абдуллин, обыграв в финале в категории «классический лук» бангладешца со счетом 6-4.

Также Ильфат Абдуллин помог своим коллегам по сборной завоевать серебряные награды в этой же программе, но уже в командных соревнованиях. Помимо Ильфата здесь были представлены Санжар Мусаев и Жанбырбай Даулеткелдi, главный тренер сборной РК — Евгений Кичкин.

В смешанных состязаниях на вторую строчку пьедестала почета поднялись казахстанцы Роксана Юнусова и Акбарали Карабаев.

Женская сборная Казахстана в составе Виктории Лян, Дианы Макарчук и Роксаны Юнусовой удостоилась бронзовых наград этих соревнований.

В общем медальном зачете сборная Казахстана заняла четвертое место.


Фото: instagram.com/drs_kz


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