Казахстанцы завоевали четыре «бронзы» на ЧМ по паратанцам
БОНН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены завоевали четыре бронзовые медали на чемпионате мира по паратанцам, который прошел в германском Бонне с 29 ноября по 1 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации Национального паралимпийского комитета РК, в соревнованиях принимали участие 225 спортсменов из 26 стран. Казахстан представляли 19 спортсменов.
Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова заняли 3 место в Combi Freestyle 1, Ермек Калымбетов и Кульшум Аталыкова – 3 место в Combi Freestyle, Ардак Оторбаев – 3 место в Men’s Single Class 1, Ардак Оторбаев и Карлыгаш Сарсембаева – 3 место в Duo Class 1.
Отметим, в 2017 году Карлыгаш Сарсембаева заняла 1-е место на чемпионате мира по паратанцам в Бельгии, став первой в истории чемпионкой из Казахстана. В 2018 году Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова заняли 1-е место на Кубке мира по танцам (Словацкая Республика).
- Сборная Казахстана по легкой атлетике может получить более 10 лицензий на Олимпиаду-2020
- Региональный центр развития World Athletics могут открыть в Нур-Султане
- Президент World Athletics оценил перспективы развития легкой атлетики в Казахстане
- Премьер-Министр встретился с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций
- Геннадия Головкина включили в ТОП-5 боксеров с привлекательным стилем
- Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана