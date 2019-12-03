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Казахстанцы завоевали четыре  «бронзы» на ЧМ по паратанцам

3 Декабря 2019 16:46
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Казахстанцы завоевали четыре  «бронзы» на ЧМ по паратанцам

БОНН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спортсмены завоевали четыре бронзовые медали на чемпионате мира по паратанцам, который прошел в германском Бонне с 29 ноября по 1 декабря. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Национального паралимпийского комитета РК, в соревнованиях принимали участие 225 спортсменов из 26 стран. Казахстан представляли 19 спортсменов.

Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова заняли 3 место в Combi Freestyle 1, Ермек Калымбетов и Кульшум Аталыкова – 3 место в Combi Freestyle, Ардак Оторбаев – 3 место в Men’s Single Class 1, Ардак Оторбаев и Карлыгаш Сарсембаева – 3 место в Duo Class 1.


Отметим, в 2017 году Карлыгаш Сарсембаева заняла 1-е место на чемпионате мира по паратанцам в Бельгии, став первой в истории чемпионкой из Казахстана. В 2018 году Ардак Оторбаев и Айдана Бегленова заняли 1-е место на Кубке мира по танцам (Словацкая Республика).





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Ключевые слова: Спорт,
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