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    17:16, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали «бронзу» юношеского чемпионата Азии по пляжному волейболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Третий ежегодный чемпионат Азии по пляжному волейболу среди девушек, парней до 19 лет прошёл в Накхонпатхоме (Таиланд) с 3 по 6 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По сообщению пресс-службы федерации волейбола Казахстана, нашу страну на молодёжном чемпионате представляли четыре пары - две женские (Лаура Кабулбекова и Надежда Иванченко, Айсулу Мухтаркызы и Асемай Сабанбаева) и две мужские (Дархан Аманжолов и Дамир Лапов, Александр Кетиладзе и Александр Исмаилов).

    Отличиться на состязании международного уровня удалось тандему пляжников Дархана Аманжолова и Дамира Лапова - в матче за 3-4 место против сборной Таиланда нашим спортсменам присудили техническую победу.

    Первый сет подопечные Павла Александрова отыграли на ура - 21:14. Во второй партии при счёте 17:8 один из тайской пары соперников получил травму и поединок был остановлен в пользу казахстанцев.


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