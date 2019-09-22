Казахстанцы завоевали «бронзу» этапа Кубка мира по батутной гимнастике

ХАБАРОВСК. КАЗИНФОРМ - В Хабаровске завершился Кубок мира по батутной гимнастике. В синхронных прыжках казахстанские гимнасты Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев завоевали «бронзу» турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Первое место по итогам соревнований заняли представители Канады Киган Соен и Нэйтан Шу.

На второй строчке расположились представители Джулиан Шартье и Морган Демиро О Домиро.