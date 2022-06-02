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Казахстанцы завоевали бронзовую медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе
2 Июня 2022 09:47

Казахстанцы завоевали бронзовую медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе

БАКУ. КАЗИНФОРМ - С 27 мая по 8 июня в Баку (Азербайджан) команда Казахстана по пулевой и стендовой стрельбе принимает участие в рейтинговом Кубке Мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Наши соотечественники Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов завоевали бронзовую медаль в финальном зачете смежного упражнения «trap/mix» по стендовой стрельбе.

Ранее на этом турнире бронзовой медалью отметился Ислам Усейнов.

В соревновании принимают участие более 800 спортсменов из 65 стран мира.


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