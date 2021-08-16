Казахстанцы завоевали 8 медалей на чемпионате мира по грэпплингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Российском городе Уфе завершился молодежный чемпионат мира по грэпплингу. Всего в соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Испании, Италии, Кыргызстана, Литвы, России, Филиппин, Хорватии, Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Нур-Султана.

Спортсмены соревновались в возрасте 16-17, 18-20 лет. В течение двух дней столичные спортсмены завоевали три золотые, три серебряные и две бронзовые медали, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Алихан Хабибулла завоевал первое место по грэпплингу в весовой категории 84 кг среди молодежи в возрасте от 16 до 17 лет. Кроме того, ему не было равных в разделе грэпплинг ги, и здесь Алихан поднялся на высшую ступень пьедестала. Еще одно золото в копилку страны в весе до 130 кг принес Русланали Мухамадиев.

В свою очередь, в разделе грэпплинг второе место занял Александр Назаренко, третье - Зангар Абзал, в разделе грэпплинг ги серебро завоевали Зангар Абзал, Кирилл Ткач, бронзу - Нуржан Батырбеков.

Тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы №7 г. Нур-Султан по грэпплингу Тохтар Зарубеков высоко оценил мастерство столичных спортсменов.

«К этому чемпионату мира мы готовились с июня, после отбора чемпионата Казахстана, который проходил в городе Шардара, Туркестанской области. На чемпионате выступили мои ученики и ученики других тренеров. Я думаю, мы выложились на 200%. Результат отличный. Мухамадиев Русланали стал первым чемпионом мира из города Нур-Султана среди юниоров. Он, будучи кадетом, выступил среди юниоров по дополнительной справке. А также Хабибулла Алихан стал первым чемпионом мира среди кадетов в разделе грэпплинг и грэпплинг ги. Конкуренция была очень сильная. Основными соперниками были дагестанцы, вернее Россия и Филлипины», - отметил тренер.

В этом чемпионате сборная страны заняла второе место в общекомандном зачете с 18 золотыми, 25 серебряными и 19 бронзовыми медалями.