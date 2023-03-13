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    15:21, 13 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали 46 медалей на Азиатско-Тихоокеанском чемпионате среди спортсменов с нарушениями слуха

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    Фото: csp-parasport.kz
    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке прошел первый чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона среди спортсменов с нарушениями слуха. В нем участвовали около 300 спортсменов из 8 стран. Казахстанская сборная завоевала на соревнованиях 46 медалей, включая 15 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

    Таеквондисты из Казахстана выиграли 14 медалей, из которых 1 золотая, 4 серебряные и 9 бронзовых.


    В дзюдо все 13 казахстанских спортсменов завоевали медали: 6 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых. В греко-римской борьбе борцы из Казахстана выиграли 9 медалей, из которых 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.В вольной борьбе казахстанцы завоевали 10 медалей: 5 золотых и 5 серебряных. В командном зачете сборная Казахстана заняла первое место, второе место досталось команде Ирана, а третье место - команде Кыргызстана.


    На первом Азиатско-Тихоокеанском чемпионате среди спортсменов нарушения слуха сборная Казахстана показала высокие результаты и стала одним из лидеров среди участников соревнований.
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