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Казахстанцы завоевали 4 «золота» на международном турнире по плаванию в Минске

28 Ноября 2019 04:28
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Казахстанцы завоевали 4 «золота» на международном турнире по плаванию в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Минске (Беларусь) стартовал международный турнир по плаванию на призы двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Всего в соревнованиях принимают участие 720 спортсмена из Беларуси, России, Польши, Германии и Казахстана. В первый день турнира наши пловцы завоевали четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. На первую ступень пьедестала поднялись Корлан Амирханова (50 метров вольным стилем), София Абубакирова (200 метров брассом), Айбек Камзенов (200 метров брассом), Ксения Игнатова (400 метров вольным стилем). На дистанции 100 метров баттерфляем второе и третье места заняли Алина Костенко и Диана Тасманова соответственно. Михаил Царев стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем. Диниэль Каракоз в этом же виде программы финишировал третьим. Соревнования продлятся еще два дня.

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Спорт, Беларусь,
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