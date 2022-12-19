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Казахстанцы завоевали 4 «золота» и 1 «бронзу» на Кубке мира по парапауэрлифтингу в ОАЭ

19 Декабря 2022, 15:49
Казахстанцы завоевали 4 «золота» и 1 «бронзу» на Кубке мира по парапауэрлифтингу в ОАЭ

ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы завоевали 4 золотых и 1 бронзовую медали на Кубке мира по парапауэрлифтингу в ОАЭ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В Дубае казахстанец Давид Дегтярев (54 кг) завоевал золотую медаль, покорив вес 175 кг. В сумме трех подходов набрав 510 кг, Давид завоевал вторую золотую медаль турнира.

Среди юниоров Фархат Мутунов (49 кг), одолев вес 70 кг и 130 кг в сумме трех подходов завоевал две золотые медали. В весе до 72 кг Медет Жунусов в сумме трех подходов (423 кг) завоевал бронзовую медаль.

Кубок мира по пара пауэрлифтингу «14th FaZZA» проходил в Дубае с 10 по 19 декабря. В соревнованиях приняли участие свыше 170 спортсменов из 34 стран мира.

Фото: csp-parasport.kz


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