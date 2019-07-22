Казахстанцы завоевали 2 «бронзы» на молодежном чемпионате Азии по таэквондо

АММАН. КАЗИНФОРМ - 20 июля в столице Иордании - городе Аммане - стартовал чемпионат Азии по таэквондо (WT) среди юниоров. Казахстан на предстоящем соревновании был представлен 20 спортсменами, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Всего в континентальном первенстве принимают участие 385 спортсменов из 28 стран.

В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали 2 медали. Балнур Спабек (52 кг) и Нуриса Турарова (68 кг) завоевали бронзовые медали чемпионата.

Еще 8 спортсменов попали в 10-ку лучших по итогам турнира. Саят Турекул (45кг), Бекжан Нусналим (68кг), Улугбек Мажитов (78 кг), Айым Тогыман (59 кг) заняли пятое место. Елжан Елшыбай (51 кг), Шамсат Дуйенов (59 кг), Рита Бакишева (42 кг) и Камила Аймукашева (46 кг) стали девятыми.

Сегодня на татами выйдут еще 10 казахстанских спортсменов.