РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:44, 21 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанцы заняли второе место на Кубке мира по кок-бору в Кыргызстане

    None
    Фото: Kabar
    БИШКЕК. KABAR - КАЗИНФОРМ - Завершились игры I Кубка мира по кок-бору, которые проходили 13-20 августа на ипподроме г. Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kabar..

    Победителем I Кубка мира по кок-бору (высшая лига) стала команда из Кыргызстана «Ынтымак».

    В финале кыргызстанцы встретились с казахстанской командой «Астана». По итогам встречи счет составил 10:1.

    Так, команде «Ынтымак» вручили золотые медали и сертификаты на 2 млн сомов, команде «Астана» серебренные медали и сертификат на 1 млн сомов. В свою очередь, команде «Достук» занявшей третье место вручили медали и сертификат на 800 тыс. сомов.

    Отметим, победителем первой лиги также стала команда из Кыргызстана «Жаштык» денежный приз, которой составил 2 млн сомов.


    Теги:
    Спорт Кокпар Кыргызстан
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:29
    Около 90 тонн продукции привезли на сельскохозяйственную ярмарку в Кокшетау
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!