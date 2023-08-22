Казахстанцы заняли второе место на Кубке мира по кок-бору в Кыргызстане

БИШКЕК. KABAR - КАЗИНФОРМ - Завершились игры I Кубка мира по кок-бору, которые проходили 13-20 августа на ипподроме г. Чолпон-Ата в Иссык-Кульской области Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kabar..

Победителем I Кубка мира по кок-бору (высшая лига) стала команда из Кыргызстана «Ынтымак».

В финале кыргызстанцы встретились с казахстанской командой «Астана». По итогам встречи счет составил 10:1.

Так, команде «Ынтымак» вручили золотые медали и сертификаты на 2 млн сомов, команде «Астана» серебренные медали и сертификат на 1 млн сомов. В свою очередь, команде «Достук» занявшей третье место вручили медали и сертификат на 800 тыс. сомов.

Отметим, победителем первой лиги также стала команда из Кыргызстана «Жаштык» денежный приз, которой составил 2 млн сомов.