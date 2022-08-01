Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстанцы заняли весь пьедестал почета на фестивале настольного тенниса в Болгарии
1 Августа 2022 19:53

Казахстанцы заняли весь пьедестал почета на фестивале настольного тенниса в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В возрастной категории до 19 лет весь пьедестал почета заняли казахстанцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Казахстанские мастера малой ракетки приняли участие в XXIV традиционном фестивале настольного тенниса. В возрастной категории до 19 лет весь пьедестал почета заняли казахстанцы: 1 место - Арай Ашкеева, 2 место - Александра Смирнова, 3 место - Жанерке Кошкумбаева и Виктория Мочалкина.

Виктория Мочалкина на турнире среди 15-летних завоевала золотую медаль.

Ранее сообщалось, что юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису пройдет в Алматы.


Фото: olympic.kz





Новости по теме
Юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису пройдет в Алматы
Читайте также
Победителей Tartyl Fest наградили в Атырау
Казахстанский теннисист Евсеев выиграл квалификацию турнира в Чехии
Когда начнутся матчи пятого тура Кубка Казахстана
Казахстан завоевал 11 медалей на турнире по вольной борьбе в Румынии
Казахстанские теннисисты узнали свои позиции в обновленном рейтинге ATP
Еще две бронзовые медали на ЧМ среди кадетов завоевали казахстанские таеквондисты
Названы позиции казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBA
Промоутер Головкина сделал заявление о титульном бое боксерши из Казахстана
Популярное
1 Два заместителя акима СКО покинули свои должности
2 Аким района утонул в реке Урал в Атырауской области
3 Tartyl Fest в Атырау - стали известны имена победителей
4 Пожизненное лишение свободы грозит насильнику и убийце школьницы в Шолакае
5 Сыгравшая роль царицы Томирис актриса примет участие в конкурсе красоты

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив