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Казахстанцы задолжали за комуслуги почти 15 млрд тенге
12 Мая 2022 15:18

Казахстанцы задолжали за комуслуги почти 15 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наибольшая дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги сохраняется в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги составляет около 14,8 млрд тенге, по сравнению с прошлым годом отмечается уменьшение на 214 млн тенге», - сообщил Марат Карабаев в ходе заседания Правительства.

Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в Нур-Султане - 3,2 млрд тенге, Алматы – 2,4 млрд тенге и Шымкенте – 2,1 млрд тенге.

По словам вице-министра, акиматами проводятся системные меры с должниками по погашению и снижению дебиторской задолженности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года добыли около 38 млн тонн угля.

Премьер-Министр Алихан Смаилов поручил до 1 июня утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ, жилья и социальной сферы в целях обеспечения своевременной и качественной подготовительной работы к отопительному сезону.

Автор:
Корреспондент
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