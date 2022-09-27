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Казахстанцы за год увеличили свои пенсионные накопления на 1 трлн тенге

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Сентября 2022, 09:57
Казахстанцы за год увеличили свои пенсионные накопления на 1 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 1 сентября на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму 13,97 трлн тенге. За год сумма выросла на 1,02 трлн тенге, или 7,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счёт обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 13,6 трлн тенге . Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 416,0 млрд тенге , сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила порядка 3,0 млрд тенге .

Входящие потоки, в частности, взносы в этом году продолжают увеличиваться. За восемь месяцев на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объёме порядка 1,1 трлн тенге , что превысило показатель за аналогичный период 2021 года на 29%, или на 246 ,7 млрд тенге . Надо отметить, что рост произошел по всем видам взносов. Из общего объёма взносов 95,3% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ – 1,0 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев 29%), по ОППВ поступило 50,1 млрд тенге (рост 37%). По ДПВбыло перечислено 1,6 млрд тенге (рост 293%).

Значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 сентября составил 694,7 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 сентября 2022 составило 1 2 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – 10 907 012 единиц ы . Количество счетов, сформированных за счёт ОППВ - 581 410 единиц , а 346 793 единицы - это счета по учету ДПВ.

С начала года ЕНПФ выплатил свыше 1 триллиона тенге. Большую часть выплат составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение - 8 68 , 3 млрд тенге . Выплаты по возрасту составили 75 , 9 млрд тенге, выплаты по наследству - 43 , 2 млрд тенге , выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 34 млрд тенге , в страховые организации переведено порядка 1 7 , 5 млрд тенге , выплаты на погребение - 3 , 7 млрд тенге и выплаты по инвалидности - 1, 6 млрд тенге .

Сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 29 859 тенге , а максимальная сумма ежемесячной выплаты 707 326 тенге .


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