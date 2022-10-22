АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы взяли два «серебра» и одну «бронзу» на мировой серии Гран-при по паратаеквондо в Манчестере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта.

В соревнованиях Нурлан Домбаев (до 80 кг) и Нышан Омирали (+80 кг) завоевали серебряные медали, а Камиля Досмалова в категории до 57 кг завоевала бронзовую медаль. Призеры выступали в классе К-44.

«В Манчестере (Великобритания) завершился третий этап мировой серии Гран-При по паратаеквондо, где приняли участие 82 спортсмена из 27 стран. В соревнованиях серии Гран-при участвуют только лучшие спортсмены мира. Наши пара таеквондисты Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали входят в топ лучших спортсменов в своих весовых категориях», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Мерей Бигарин.









Фото: csp-parasport.kz























