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    18:20, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанцы взяли два «серебра» и одну «бронзу» на мировой серии Гран-при по паратаеквондо

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы взяли два «серебра» и одну «бронзу» на мировой серии Гран-при по паратаеквондо в Манчестере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта.

    В соревнованиях Нурлан Домбаев (до 80 кг) и Нышан Омирали (+80 кг) завоевали серебряные медали, а Камиля Досмалова в категории до 57 кг завоевала бронзовую медаль. Призеры выступали в классе К-44.

    «В Манчестере (Великобритания) завершился третий этап мировой серии Гран-При по паратаеквондо, где приняли участие 82 спортсмена из 27 стран. В соревнованиях серии Гран-при участвуют только лучшие спортсмены мира. Наши пара таеквондисты Нурлан Домбаев, Камиля Досмалова и Нышан Омирали входят в топ лучших спортсменов в своих весовых категориях», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Мерей Бигарин.



    Фото: csp-parasport.kz








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