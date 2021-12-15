Казахстанцы выступят в молодежном чемпионате мира по пляжному волейболу в Таиланде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира среди игроков до 21 года по пляжному волейболу стартовал в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На мировом турнире среди пляжниц до 21 года от нашей страны в основной сетке выступят две женские пары – Даны Шингисовой и Юлии Христолюбовой, Лауры Кабулбековой и Надежды Иванченко. Эти же волейболистки, напомним, представляли Казахстан и на чемпионате мира среди игроков до 19 лет, который прошёл на прошлой неделе в Пхукете. Тренерский штаб женских сборных республики составили Дмитрий Воробьёв, Александр Рюхов и Тимур Тулев.

В основной сетке среди мужчин выступит казахстанский волейбольный тандем Дархана Аманжолова и Дамира Лапова, который также принимал участие в минувшем чемпионате мира среди игроков до 19 лет. Тренером нашей мужской сборной выступает Павел Александров.