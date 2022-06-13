13 Июня 2022 16:34

Казахстанцы выступят в квалификационном раунде «WTT Contender» по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 13 июня, казахстанские мастера малой ракетки стартуют в квалификационном раунде турнира «WTT Contender» в Загребе (Хорватия) за право попасть в основную сетку соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

От Казахстана выступят Алан Курмангалиев, Айдос Кенжигулов, Искандер Харки, Сарвиноз Миркадирова и Ангелина Романовская.

Известны соперники наших спортсменов:

Алан Курмангалиев - Александр Каракашевич (Сербия), бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года,

Айдос Кенжигулов - Диого Чен (Португалия),

Искандер Харки - Цзэн Бэйсюнь (Китай),

Сарвиноз Миркадирова - Агата Закржевская (Польша),

Ангелина Романовская - Лэм Йи Лок (Гонконг).

Звезды мирового настольного тенниса вступят в борьбу только 16-го июня – это Трули Морегард (Швеция, 5-я ракетка мира), Дарко Йоргич (Словения, 6-я ракетка), Томокази Харимото (Япония, 7-я ракетка), Лин Юн-Джу (Тайбэй, 8-я ракетка), Патрик Франциска (Германия, 12-я ракетка), Кирилл Герасименко (Казахстан, 27-я ракетка) и еще десяток спортсменов, которые в рейтинге ITTF входят в ТОП-50. В соревновании среди женщин хорватские болельщики увидят матчи с участием Хина Хаята (Япония, 5-я ракетка), Ито Мима (Япония, 6-я ракетка), Доо Хой Кем (Гонконг, 7-я ракетка, Софии Полкановой (Австрия, 13-я ракетка).